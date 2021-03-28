فيديو.. شاهد ما فعلته 3 غواصات روسية تحت جليد القطب الشمالي

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لقطات لاستعراض القوة وفرض النفوذ على الأرض

كشف شريط فيديو عن لحظة استعراض قوة قام بها الجيش الروسي في منطقة القطب الشمالي، حين صعدت من تحت الجليد ثلاث غواصات في لحظة واحدة في دائرة نصف قطرها 300 متر، في مساع روسية للسيطرة على مناطق وثروات القطب الشمالي مع ذوبان الجليد.

وقال قائد أسطول الغواصات الروسي في اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين عبر الفيديو، يوم الجمعة 26 مارس 2021: إن ثلاث غواصات صواريخ باليستية نووية روسية صعدت إلى السطح في وقت واحد محطمة جليد القطب الشمالي خلال تدريب؛ حسب موقع إذاعة مونت كارلو الدولية.

وقال القائد الأميرال نيكولاي يفمينوف: إن الغواصات أجرت المناورة المعقدة "للمرة الأولى في تاريخ البحرية الروسية". وأضاف أن الغواصات صعدت في دائرة نصف قطرها 300 متر، وأن سمك الجليد الذي حطمته 1.5 متر.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للغواصات وهي تصعد من تحت الجليد محدثة ضوضاء عالية. وبعد أن صعدت إحداها ظهر بحار فوقها ولوح بيده أمام كاميرا.

وأُجري التدريب بالقرب من أرخبيل جزر فرانز يوزيف لاند في المحيط المتجمد الشمالي، واستهدف اختبار المعدات العسكرية الروسية في ظروف الطقس شديد البرودة.

وحسب وكالة "رويترز"، قال بوتين: "حملة القطب الشمالي.. لا مثيل لها في التاريخ السوفيتي (القديم) ولا تاريخ روسيا الحديث".

أعطت موسكو الأولوية لتعزيز وجودها العسكري في منطقة القطب الشمالي، والتي يعتقد أنها تحتوي على ما يصل إلى ربع النفط والغاز غير المكتشفين على الأرض.

استشهد بوتين في الماضي بتقديرات قدرت قيمة الثروات المعدنية في القطب الشمالي بـ22 تريليون جنيه إسترليني.

وتحاول كل من روسيا والولايات المتحدة وكندا والدنمارك والنرويج تأكيد الولاية القضائية على أجزاء من القطب الشمالي؛ حيث يفتح تقلص الجليد القطبي فرصًا جديدة للاستفادة من الموارد وفتح ممرات شحن جديدة.