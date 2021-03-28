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التيار الوطني الحر يحذر الحريري من تهميش عون في تشكيل اللبنانية

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التيار الوطني الحر يحذر الحريري من تهميش عون في تشكيل الحكومة اللبنانية التيار الوطني الحر يحذر الحريري من تهميش عون في تشكيل اللبنانية

جي بي سي نيوز:- حذر التيار الوطني الحر، أكبر كتلة مسيحية في لبنان، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري السبت، من تهميش الرئيس ميشال عون وكتل نيابية أخرى في محادثات بشأن تشكيل .

وقال التيار الوطني الحر، وهو الحزب الذي أسسه عون، ويترأسه راهنا وزير الخارجية السابق جبران باسيل وصهر عون، في بيان، إنه لن يشارك في الحكومة ولن يعطيها الثقة على الأسس التي يطرحها الحريري، رافضا إعطاء الحريري وفريقه "النصف زائدا واحدا" في الحكومة لأنه سيستعمله لمنع الإصلاح وتعطيل التدقيق الجنائي وفرملة كل محاولات محاربة الفساد".

وحذر التيار الوطني الحر من خطورة المنحى الإقصائي الذي ينتهجه الرئيس المكلف في تعامله مع رئيس الجمهورية ومع الكتل البرلمانية المعنية، معتبرا أن هذا "السلوك يعتبر رغبة واضحة بأن يسمي بنفسه الوزراء المسيحيين فيكون له نصف أعضاء الحكومة زائدا واحدا".

وقال "الوطني الحر" إنه "بعد انتهاء الحركة الاستعراضية التي قام بها الحريري في القصر الجمهوري بحثا عن شعبية انتخابية لا بد له أن يعود الى الأصول الميثاقية والدستورية التي يعرفها جيدا والتي سبق له أن اعتمدها في تشكيل كل حكومة لأنها السبيل الوحيد لتأليف أي حكومة من أي نوع كانت".

ودخل الحريري وعون في خلاف بشأن تشكيل حكومة منذ شهور، مما بدد الآمال في عكس مسار الانهيار المالي المتفاقم في لبنان.

المصدر: الجديد+ رويترز

جي بي سي نيوز

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