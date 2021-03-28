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الفرنسية ستيفاني فرابار.. أول امرأة تقود مباراة في تصفيات

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الفرنسية ستيفاني فرابار.. أول امرأة تقود مباراة في تصفيات كأس العالم الفرنسية ستيفاني فرابار.. أول امرأة تقود مباراة في تصفيات
المباراة جمعت منتخبَيْ هولندا ولاتفيا للرجال

الفرنسية ستيفاني فرابار.. أول امرأة تقود مباراة في تصفيات كأس العالم

دونت الفرنسية ستيفاني فرابار اسمها في سجل الأولويات، بعد تحقيق إنجاز جديد، السبت، عندما أصبحت أول امرأة تتولى إدارة مباراة بتصفيات لكرة القدم للرجال، والتي جمعت بين منتخبي هولندا ولاتفيا في أمستردام وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وضمن إنجازاتها السابقة، أصبحت فرابار، في ديسمبر الماضي، أول سيدة تتولى إدارة مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال، والتي فاز فيها يوفنتوس بطل إيطاليا على دينامو كييف الأوكراني "3-صفر" في دور المجموعات في مدينة تورينو الإيطالية.

كما تولت فرابار إدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية بين ليفربول وتشيلسي في 2019، كما أدارت المباراة النهائية لكأس العالم للكرة النسائية بين منتخبي هولندا والولايات المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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