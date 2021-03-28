وزير عراقي يطالب الأردن بالاعتذار بسبب علم نظام صدام حسين

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جى بي سي نيوز :- طالب وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، الجمعة، الحكومة الأردنية بالاعتذار بسبب وضع علم نظام صدام حسين على الطاولة التي كان يجلس عليها خلال زيارته الأخيرة لعمان.

وزير عراقي يطالب الأردن بالاعتذار بسبب علم نظام صدام حسينالعراق والأردن يتفقان على التعاون في عدة قطاعات

وقال في بيان صحفي، إنه "فوجئ بوجود العلم العراقي السابق، قبيل إبرام عقد مع نظيره الأردني خالد الحنيفات، ورفض التوقيع واشترط إزالته ووضع علم البلاد الحالي".

وأضاف: "أحمل السكرتير الثاني مسؤول التشريفات في السفارة العراقية في الأردن، مسؤولية هذا الخطأ، وأطالب الجانب الأردني باعتذار عما حصل".

وانتشرت صورة للعلم العراقي السابق وهو موضوع على طاولة وزير الزراعة العراقي خلال جلسة رسمية مع نظيره الأردني في العاصمة الأردنية عمان.

المصدر: RT