موجز "سبق" الأسبوعي.. أمر ملكي بتقديم الاختبارات الدراسية.. وولي العهد يعلن "مبادرتين خضراوين" لحماية الأرض والطبيعة

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"أرامكو" توزع أرباحًا للمساهمين بـ 70.33 مليار ريال.. والمملكة تطلق قمرين صناعيين

بكفاءتها المعهودة التي ترتكز على المواكبة اللصيقة للأحداث، والتوسع في متابعة تطوراتها، وضعت صحيفة "سبق" الإلكترونية، قراءها ومتابعيها في أجواء مجموعة من الأحداث المهمة، التي تمخض عنها الأسبوع الماضي، من بينها الأمر الملكي القاضي بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي في جميع المراحل إلى شهر رمضان، وإعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن "مبادرة السعودية الخضراء" و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" اللتين سيجري إطلاقهما قريبًا، وسترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، وتوزيع شركة أرامكو لأرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال عن الربع الرابع من عام 2020.

ومن الأحداث التي حازت اهتمام القراء خلال الأسبوع، الإطلاق الناجح للقمرين الصناعيين السعوديين، "شاهين سات 17" التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، و"كيوب سات" التابع لجامعة الملك سعود، وإعلان المملكة مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، من خلال تقديم حلول جذرية للنزاع، ومباشرة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لعددٍ من القضايا الجنائية، وموافقة مجلس الشورى، على مشروع نظام مكافحة التسول، الذي ضم مواد تُسهم في معالجة الظاهرة والعمل على القضاء عليها، وتعليق وزارة السياحة خدمة البوفيهات في المطاعم والخيام والقاعات التابعة لمرافق الإيواء خلال شهر رمضان، والإطاحة بتشكيل عصابي امتهن غسل الأموال، يضم 11 متهمًا من جنسية عربية ومواطنين اثنين.

القدرة الاستثنائية

واستهل الأسبوع أحداثه المهمة، الأحد، بإعلان شركة أرامكو السعودية توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الرابع من عام 2020، وفي سياق ذلك لفت رئيس "أرامكو" المهندس أمين الناصر، إلى أن الشركة خاضت واحدة هي أشد السنوات صعوبة وتحديًا في هذا العصر، غير أنها أثبتت قيمتها الفريدة وقدرتها الاستثنائية من خلال ما تتمتع به من مرونة مالية وتشغيلية، بينما باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، بينها إيقاف موظفَيْن اثنَيْن بأمانة إحدى المناطق، وموظف بنك؛ لحصول موظفَي الأمانة على مبلغ (5.174.000)، واستخدام حسابات بنكية خاصة بمؤسسة تجارية عائدة لموظف البنك في تمرير تلك الأموال، مقابل ترسية مشروع بقيمة (60.000.000) على كيان تجاري.

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وفي إنجاز جديد ولافت، أُطلق صباح الاثنين بنجاح القمرين الاصطناعيين، "شاهين سات 17" التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والقمر "كيوب سات" التابع لجامعة الملك سعود، وذلك من قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان، على متن الصاروخ الروسي "سويز 2"، ويعد "شاهين سات 17" جيلاً جديدًا من الأقمار الاصطناعية ذات الأحجام الصغيرة، وخُصص لتصوير الأرض وتتبع السفن من المدارات المنخفضة، ويتضمن حمولة تلسكوب ذي دقة فائقة للتصوير، وحمولة تتبع السفن البحرية، وفي سياق ذلك، أوضح رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس الفارس أن القمر "شاهين سات" عمل على تطويره فريق عمل سعودي من مختلف التخصصات الهندسية بالتعاون مع شركاء المدينة.

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سلام اليمن

وأعلنت المملكة، الاثنين، أيضًا عن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل" تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعددٍ من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة، وعلى غرار ذلك، أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن المملكة تسعى لتحقيق السلام في اليمن، وأن المبادرة تجسد اهتمام المملكة بأهمية استقرار اليمن وتغليب كل مكوناته للمصالح الوطنية.

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وأعرب مجلس الوزراء في جلسته، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، عن تقديره لما عبّرت عنه الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية من تنديد واستنكار للعمل الإرهابي والتخريبي الجبان، الذي استهدف مصفاة تكرير البترول في الرياض، وما أبدته من تأييد للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها ومكتسباتها، وبما يحفظ أمن الطاقة العالمي، فيما وافق مجلس الشورى، على مشروع نظام مكافحة التسول، الذي ضم مواد تُسهم في معالجة الظاهرة والعمل على القضاء عليها ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، وفرض العقوبات التي تحد من تناميها.

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https://sabq.org/Rq2jQv

المخاطر الوبائية

علّقت وزارة السياحة، الأربعاء، خدمة البوفيهات في المطاعم والخيام والقاعات التابعة لمرافق الإيواء خلال شهر رمضان، وأبلغت الوزارة مشغّلي مرافق الإيواء السياحي، بأنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على حماية صحة المواطنين والمقيمين والزائرين وضمان سلامتهم، ولتجنب المخاطر الوبائية التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك، من خلال التجمعات والزحام خلال فترة ما قبل الإفطار والسحور، تقرّر تعليق خدمة البوفيهات في المطاعم والخيام والقاعات التابعة لمرافق الإيواء السياحي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، فيما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه بدءًا من شوال المقبل سيتم فرض التحصين للعاملين في ثلاثة أنشطة مستهدفة في القطاع البلدي، وذلك بإلزامهم أخذ اللقاح أو الخضوع لفحص أسبوعين، ويشمل القرار العاملين في المطاعم ومحال بيع الأغذية بأنواعها ومحال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

https://sabq.org/M7zBSK

https://sabq.org/NTD5B2

تقديم الاختبارات

وأصدر الملك سلمان، الخميس، أمرًا بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي للطلاب والطالبات، لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم 1 / 9 / 1442هـ، وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم 10 / 9 / 1442 هـ، وتكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم 6 / 9 / 1442هـ، وبداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم 17 / 9 / 1442هـ، بينما بيّن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن آلية الفصل الدراسي الأول في الاختبارات ستطبق حاليًا في الفصل الدراسي الثاني، بعد أن أثبتت نجاحها وفاعليتها في العملية التعليمية، مؤكدًا أن صدور الأمر الملكي بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني سيكون له أثر إيجابي نفسي واجتماعي، وكذلك على نتائج الطلبة ومستوى أدائهم في الاختبارات.

https://sabq.org/TSyVmR

https://sabq.org/T73p5P

غسل أموال

وأعلنت النيابة العامة، الجمعة، أن تحقيقاتها كشفت عن تورط 11 متهمًا من جنسية عربية ومواطنين اثنين بعمليات غسل وتهريب الأموال عن طريق استخدام حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات لإيداع مبالغ مالية واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل نسبة 5 في المائة من كل عملية تحويل خارجية، كما أعلن الجمعة أيضًا عن اختتمت في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي أمس, مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "الفلك 4"، الذي يجمع القوات البحرية الملكية السعودية بالقوات البحرية السودانية.

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مبادرتان خضراوان

وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (السبت) عن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" اللتين سيجري إطلاقهما قريبًا، وسترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خريطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، كما ستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية، ومن جهة أخرى أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد؛ ليصبح الإجمالي 387.794 حالة، فيما سجلت 6 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6.643 حالة وفاة، فيما حذرت الوزارة من أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، سبب لزيادة أعداد الإصابة بـ"كورونا"، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية.

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https://sabq.org/cS4BjR

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