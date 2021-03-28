أخبار عاجلة

اقتصاديون وباحثون: "شريك السعودية" يؤكّد تصميم ولي العهد على بناء اقتصاد متين -
జనగామ ఎమ్మెల్యే ముత్తిరెడ్డి యాదగిరిరెడ్డి కబ్జా లీలలు || ABN Big Story || ABN Telugu -
Mamata Banerjee Leads Padyatra In Bhagabeda Of Nandigram | ممتا بنرجی کی نندی گرام میں پدیاترا -
İzlanda'da patlayan volkanın önünde voleybol maçı -
Chăm sóc vườn cây ăn trái mùa nắng nóng | THDT -
Я повішуся перед воротами суду, – лучанин, якого хочуть виписати з квартири -
Nuevos Galaxy Buds Pro -
WCPO 9 News Headlines -
Yonex Astrox 88 Pro Badminton Rackets Technology Video -
Enea Zastal BC - PGE Spójnia | zapowiedź serii #EnergaBasketLiga #PLKPL -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأسبوع في 12 صورة.. "روبوت" يتقمص دور طبيب في .. والحمم البركانية تتدفق من أعلى جبال هذه الدولة

Print

الأسبوع في 12 صورة..

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد علقت إحدى السفن العملاقة في مدخل قناة السويس؛ مما أدى لتوقف حركة الملاحة البحرية في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم، فيما ثارت الحمم البركانية في ايسلندا مشكلة مشهدًا فريدًا. المزيد تجدونه في الصور.


1- مياه الأمطار تغرق طرق سيدني وتحاصر المباني في أعنف الفيضانات في أستراليا منذ نصف قرن

c963e993ca.jpg
2- روبوت يتم التحكم فيه عن بعد يحصل على مسحة من أحد المتطوعين في مستشفى بمدينة طنطا المصرية

01fe8339ef.jpg
3- تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء صعوده درج طائرة "إير فورس ون"

4a4e2369bc.jpg
4- مشهد جوي للسفينة الضخمة العالقة في مدخل قناة السويس أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم

4a289b143c.jpg
5- أضرار جسيمة لحقت بأحد المنازل بعد أن ضرب إعصار جنوب برمنجهام في ولاية ألاباما الأمريكية

e5bc63e763.jpg
6- أطفال يحولون معاناتهم مع منطقتهم الغارقة في المياه في بيرو ويمارسون كرة القدم فوق

5e3015f84e.jpg
7- شروق الشمس فوق سلسلة جبال تاونوس بالقرب من فرانكفورت بألمانيا

7015edd365.jpg
8- مشهد لتدفق الحمم البركانية من بركان شبه جزيرة ريكيانيس في ايسلندا

1ad84e9fdc.jpg
9- المتنزهون يشاهدون الحمم البركانية تتدفق من بركان بعد ثورانه في شبه جزيرة ريكيانيس في ايسلندا

5b010a4313.jpg
10- مشهد بين النخيل لطائرة ركاب أثناء استعدادها للهبوط في المطار الدولي في تامبا بولاية فلوريدا

91aca869de.jpg
11- امرأة تتزلج باتجاه جبل تشمسبتز في مارجرثنبرج بسويسرا

4c1c9d19d5.jpg
12- طفلة تحضر دروسها عبر الإنترنت وسط الطبيعة ومحاطة بقطيع من الماعز في إيطاليا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كورونا في 3 دول.. مصر تسجل 693 إصابة و506 بكوريا الجنوبية و11 حالة بالصين

كورونا في 3 دول.. مصر تسجل 693 إصابة و506 بكوريا الجنوبية و11 حالة بالصين

كورونا في 3 دول.. مصر تسجل 693 إصابة و506 بكوريا الجنوبية و11 حالة بالصين

كورونا في 3 دول.. مصر تسجل 693 إصابة و506 بكوريا الجنوبية و11 حالة بالصين

التشيك.. سقوط مروحية بالقرب من براغ ومصرع شخصين على متنها

التشيك.. سقوط مروحية بالقرب من براغ ومصرع شخصين على متنها

التشيك.. سقوط مروحية بالقرب من براغ ومصرع شخصين على متنها

التشيك.. سقوط مروحية بالقرب من براغ ومصرع شخصين على متنها

شبكة عيون الإخبارية