أمير الباحة يوجِّه بفتح تحقيق في حادثة إصابة "طفل كفيف" بحروق في قدمَيْه

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إضافة إلى معرفة أسباب وملابسات رفض والده تلقيه العلاج بمستشفى الملك فهد

وجّه أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ببحث حالة "الطفل الكفيف" من قِبل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، والرفع بالنتائج عاجلاً، مع توجيهه لـ"صحة الباحة" بدراسة حالته الطبية، وتقديم الرعاية الكاملة له.

جاء ذلك عبر تغريدة على حساب إمارة منطقة الباحة في "تويتر" في تجاوب سريع من الأمير، وذلك بعد مناشدة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نصها: "أناشد الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، فتح ملف تحقيق لحالة الطفل المكفوف، الذي أُصيب بحروق شديدة برجلَيْه؛ وذلك لمعرفة المتسبب في ذلك، وسبب رفض والده تلقيه العلاج بمستشفى الملك فهد بالباحة؛ ما تسبب في تدهور حالته الصحية والنفسية".

أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود