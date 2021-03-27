إصابات "كورونا" عربيًّا: لبنان 2957 والمغرب 491 والجزائر 93

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سجّلت لبنان 2957 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 458338 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 360244، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6058 حالة بعد تسجيل 45 حالة وفاة .

بينما سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 494358.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 5 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 8798، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 482084.

أما الجزائر، فسجلت 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و3 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تماثل 82 مريضاً للشفاء.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية، أن إجمالي الحالات المؤكدة وصل إلى 116750 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 91193، والعدد الإجمالي للوفيات 3077 حالة.

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