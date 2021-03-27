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"أمانة الطائف" تشارك في ساعة الأرض بإطفاء 680 عمود إنارة

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من أجل رفع الوعي بضرورة تضامن الجميع في حماية البيئة

واكبت أمانة الطائف "ساعة الأرض" عندما أطفأت بعض أنوار أعمدة الشوارع البالغ عددها 680 بالإضافة إلى إطفاء إضاءات الحدائق العامة مثل حديقة "الردف والملك عبدالله"، وذلك لرفع الوعي بضرورة تضامن الجميع في حماية البيئة.

يُشار إلى أن "ساعة الأرض" يشارك فيها الكثير من الدول والمدن العالمية،حيث يتم إطفاء الأضواء لمدة "ساعة واحدة" عن أهم المباني والميادين والشوارع، وذلك للتشديد على الدعوة لتقليل استهلاك الكهرباء، وخفض الانبعاث الحراري الذي تسببه مصادر الطاقة، وتشكل مخاطر عدة على البيئة في كوكب الأرض.

ساعة الأرض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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