أخبار عاجلة

اقتصاديون وباحثون: "شريك السعودية" يؤكّد تصميم ولي العهد على بناء اقتصاد متين -
జనగామ ఎమ్మెల్యే ముత్తిరెడ్డి యాదగిరిరెడ్డి కబ్జా లీలలు || ABN Big Story || ABN Telugu -
Mamata Banerjee Leads Padyatra In Bhagabeda Of Nandigram | ممتا بنرجی کی نندی گرام میں پدیاترا -
İzlanda'da patlayan volkanın önünde voleybol maçı -
Chăm sóc vườn cây ăn trái mùa nắng nóng | THDT -
Я повішуся перед воротами суду, – лучанин, якого хочуть виписати з квартири -
Nuevos Galaxy Buds Pro -
WCPO 9 News Headlines -
Yonex Astrox 88 Pro Badminton Rackets Technology Video -
Enea Zastal BC - PGE Spójnia | zapowiedź serii #EnergaBasketLiga #PLKPL -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لاعبو الاتحاد يتلقون لقاح كورونا.. وحجازي يصل جدة

Print
لاعبو الاتحاد يتلقون لقاح كورونا.. وحجازي يصل جدة لاعبو الاتحاد يتلقون لقاح كورونا.. وحجازي يصل جدة

لاعبو الاتحاد يتلقون لقاح كورونا.. وحجازي يصل جدة

أعلن نادي الاتحاد وصول المحترف المصري أحمد حجازي اليوم إلى مدينة جدة بعد فراغه من تمثيل منتخب بلاده.

ميدانيًّا، واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد استعداداته للمرحلة المقبلة من المنافسات وسط متابعة إدارية. وتركز المران الذي قاده المدرب البرازيلي فابيو كاريلي على جوانب لياقية وفنية.

ومن المقرر أن يتلقى يوم غد الأحد أعضاء الفريق الكروي الأول الجرعة الأولى من لقاح .

وتقرر أن يخوض الفريق الكروي الأول لقاء وديًّا أمام فريق الوحدة الخميس المقبل.

وبدأ مهند الشنقيطي، ظهير أيسر الفريق، اليوم السبت البرنامج التأهيلي قبل دخول التدريبات الجماعية لفريقه.الاتحاد لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفاة طبيب اسنان أردني متأثرا بفيروس كورونا

وفاة طبيب اسنان أردني متأثرا بفيروس كورونا

96 وفاة و 7751 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

96 وفاة و 7751 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 97 وفاة و 7940 اصابة بفيروس كورونا

تسجيل 97 وفاة و 7940 اصابة بفيروس كورونا

الأهلي: "المجحد" أصيب بفيروس كورونا.. وسيخضع إلى برنامج علاجي

الأهلي: "المجحد" أصيب بفيروس كورونا.. وسيخضع إلى برنامج علاجي

شبكة عيون الإخبارية