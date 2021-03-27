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تسجل 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 36 حالة وفاة

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مصر تسجل 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 36 حالة وفاة تسجل 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 36 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 198681 من ضمنهم 152198 متعافياً

مصر تسجل 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 36 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، عن خروج 433 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 152198 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 670 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 198681 من ضمنهم 152198 حالة تم شفاؤها، و 11804 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية