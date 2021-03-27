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97 وفاة و 6444 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

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97 وفاة و 6444 إصابة جديدة بكورونا في الاردن 97 وفاة و 6444 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (6444) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (577,734) حالة.

▪︎سُجّلت (97) حالة وفاة (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6374) حالة.

▪︎بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (15.78%)، مقارنة مع (18.06%) يوم أمس.

▪︎تمّ إجراء (40,836) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,705,121) فحصاً.

▪︎بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4144) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (468,037) حالة.

▪︎يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (103,323) حالة.

▪︎يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (448) حالة، فيما غادرت (392) حالة.

▪︎يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3382) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 48%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 77%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 73%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 79%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 44%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 32%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 37%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 28%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (2963) في محافظة العاصمة عمّان.

- (1435) في محافظة إربد، منها (66) في الرمثا.

- (532) في محافظة الزرقاء.

- (286) في محافظة البلقاء.

- (271) في محافظة العقبة.

- (170) في محافظة مأدبا.

- (159) في محافظة الكرك.

- (158) في محافظة عجلون.

- (147) في محافظة جرش.

- (141) في محافظة الطفيلة.

- (132) في محافظة المفرق.

- (50) في محافظة معان، منها (19) في البترا.

 

جي بي سي نيوز

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