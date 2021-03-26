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العراق يؤجل القمة الثلاثية تضامناً مع "كارثة القطار" في

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العراق يؤجل القمة الثلاثية تضامناً مع "كارثة القطار" في مصر العراق يؤجل القمة الثلاثية تضامناً مع "كارثة القطار" في
كان مقرراً إقامتها ببغداد في نهاية مارس بمشاركة مصرية أردنية

العراق يؤجل القمة الثلاثية تضامناً مع

أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تضامن بلاده مع وأهالي ضحايا تصادم قطارين بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، الجمعة، في حادث أسفر عن وفاة 32 شخصاً وإصابة أكثر من 90 آخرين، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، كتب رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، على حسابه بموقع تويتر: "نعزي جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف: "تضامناً مع فاجعة إخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد إلى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها".

وكان من المفترض إقامة قمة أردنية مصرية عراقية في العاصمة بغداد نهاية الشهر الحالي، بحضور العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح .

وكانت عدة دول قد أعربت عن تضامنها مع مصر وأهالي ضحايا تصادم قطارين بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، الجمعة، في حادث أسفر عن وفاة 32 شخصاً وإصابة أكثر من 90 آخرين.

وتلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالات هاتفية من نظرائه وزراء خارجية كل من الأردن والعراق والكويت والجزائر، لتقديم العزاء في ضحايا الحادث، وللإعراب عن تضامن دولهم مع مصر وشعبها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية