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الأخضر تحت 23 عامًا يختتم استعداده لمواجهة ليبيريا وديًّا استعدادًا للأولمبياد

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الأخضر تحت 23 عامًا يختتم استعداده لمواجهة ليبيريا وديًّا استعدادًا للأولمبياد

يخوض السعودي تحت 23 عامًا، غدًا السبت، مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، خلال فترة أيام (FIFA)، الذي يمتد حتى الثلاثين من الشهر الجاري، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.


ويستضيف "الأخضر" منتخب ليبيريا (فريق أول) في تمام الـ5:10 مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز.

ميدانيًّا: أجرى المنتخب السعودي، مساء اليوم، حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، تركّزت على العمل التكتيكي بهدف التنظيم الدفاعي، أعقب ذلك مران على الكرات الثابتة في الناحية الدفاعية.

يُذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند مطلع العام الميلادي الماضي، والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

الأخضر تحت 23 عامًا يختتم استعداده لمواجهة ليبيريا وديًّا استعدادًا للأولمبياد

الأخضر تحت 23 عامًا يختتم استعداده لمواجهة ليبيريا وديًّا استعدادًا للأولمبياد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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