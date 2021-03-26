الولايات المتحدة تدين محاولات ميليشيا الحوثي استهداف محطة نفطية بجازان

★ ★ ★ ★ ★

أكدت أنه استفزاز واضح هدفه إطالة الصراع ويستهدف أمن الطاقة والمدنيين

دانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة محاولات ميليشيا الحوثي استهداف محطة توزيع نفطية بمنطقة جازان، مؤكدة أنه يأتي ضمن سلسلة استهداف أمن الطاقة العالمية من قِبل الميليشيا الإرهابية المدعومة من طهران.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن هجوم الحوثي هذا يأتي بعد أيام من المبادرة السعودية لإنهاء الصراع في اليمن مشيرة إلى أن أفعال الحوثيين تعد استفزازًا واضحًا، هدفه إطالة الصراع، ويستهدف أمن إمدادات الطاقة العالمية وأمن المدنيين، وتهدد جهود وقف النار، وتتزامن مع إجماع دولي للتهدئة.

ودعت الخارجية الأمريكية الميليشيا الإرهابية المدعومة من طهران للانخراط في المسار السياسي، ودعم جهود المبعوثين غريفثس وليندركينغ.