الأخضر تحت 20 عاماً يفتتح تدريباته في المعسكر الاستكشافي الخامس بجدة

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افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الجمعة تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في مدينة جدة، والذي يأتي في إطار المرحلة الخامسة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد.

بدأت بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت في منافسات الدوري مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مران الاستحواذ على الكرة.

ويواصل المنتخب الوطني السعودي غدًا السبت تدريباته بحصة مسائية في تمام الخامسة والنصف، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.



الجدير بالذكر، أن هذا التجمّع يعدّ الخامس ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.