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تدمير وحطام يتطاير.. شاهد "إعصار ألاباما الأمريكية" يقتل 5 والطوارئ تُعلن

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تدمير وحطام يتطاير.. شاهد "إعصار ألاباما الأمريكية" يقتل 5 والطوارئ تُعلن تدمير وحطام يتطاير.. شاهد "إعصار ألاباما الأمريكية" يقتل 5 والطوارئ تُعلن
أشجار على الأرض ومنازل متضررة ومقاطع متداولة ترصد ما حدث

تدمير وحطام يتطاير.. شاهد

لقي خمسة أشخاص، ثلاثة منهم من عائلة واحدة، مصرعهم في إعصار ضرب ولاية ألاباما الأمريكية، فيما أعلنت حاكمة الولاية حالة الطوارئ في عدد من مناطقها.

وقررت السلطات إعلان حالة الطوارئ في عدد من مناطق الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد، فيما دعت حاكمة الولاية كاي آيفي، كل الموجودين في طريق هذه الأعاصير إلى البقاء في حالة تأهب؛ وفق ما ذكر موقع " اليوم".

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للدمار الذي خلفته الأعاصير والعواصف التي ضربت الولاية، وقد ظهر فيها حطام يتطاير في السماء وأشجار على الأرض ومنازل متضررة.

وفي السياق ذاته قتل 3 أشخاص من عائلة واحدة كانوا في مبنى خشبي في بلدة أوهاتشي، في حين قتل شخص رابع كان في منزل متنقل؛ بحسب ما أعلن بات براون الطبيب الشرعي في مقاطعة كالهون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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