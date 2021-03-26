ضبط خلية إرهابية حوثية بحوزتها أسلحة نوعية وعبوات ناسفة بمأرب

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"السياغي": الأجهزة الأمنية داهمت وكرها قبل تنفيذ مخططها ضد المدنيين

ضبطت قوات الأمن اليمنية في محافظة مأرب اليوم الجمعة خلية إرهابية على ارتباط بميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وبحوزتها أدوات تُستخدم في نشاط الميليشيا الإرهابي في المحافظة، حسب "العربية نت".

وفي التفاصيل، أكد العميد سليم السياغي، قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب أن "قوات أمنية تمكنت من ضبط عناصر الخلية الحوثية الإجرامية بناء على بلاغ عملياتي من الأجهزة المختصة".

وقال السياغي إنه "بعد عملية التحري والتدقيق والمتابعة داهمت قوات الأمن وكر الخلية في أحد المربعات المحيطة بمدينة مأرب، وتم ضبط أسلحة نوعية ومتوسطة وخفيفة، وخرائط وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبوات ناسفة كانت بحوزتها".

وأوضح المسؤول الأمني أن "الأجهزة الأمنية منذ فترة ظلت تترقب وتتابع نشاط الخلية إلى أن تم مداهمة وكرها اليوم قبل تنفيذ مخططها الإرهابي ضد المدنيين"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

يأتي ذلك بعد كشف أجهزة الأمن اليمنية الشهر الماضي أدلة موثقة عن تجنيد ميليشيا الحوثي الإرهابية نساء وأطفالاً في مناطق سيطرتها عبر جهاز متخصص؛ وذلك لتنفيذ أعمال إرهابية في محافظة مأرب.

وقال حينها المدير العام لشرطة محافظة مأرب العميد يحيى حميد: "إن تحقيقات الأجهزة الأمنية مع عدد من الخلايا التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية التي تم ضبطها كشفت أن جهازًا سريًّا خاصًّا تابعًا لزعيم الحوثيين يقوم باستقطاب واستدراج النساء من الأسر الفقيرة، وتجنيدهن أمنيًّا، وتدريبهن على تنفيذ أعمال إرهابية وجمع المعلومات عن المستهدفين، ثم إرسالهن لتنفيذ المهام في مناطق الشرعية ومحافظة مأرب خاصة".

وأشار إلى أن "الميليشيات تجند النساء بعد توريطهن بمستمسكات غير أخلاقية ضاغطة عليهن لضمان عدم تراجعهن والفرار من قبضتهم، وتنفيذ الأعمال الإرهابية المطلوبة منهن". لافتًا إلى أن ذلك الجهاز "ينشط في كثير من الأحيان تحت لافتة منظمات إغاثية ومدنية".

وأضاف المسؤول الأمني بأن "هذه المنهجية والأساليب هي منهجية إيرانية، تطبقها ميليشيا الحوثي باليمن بالمستوى ذاته، وبإشراف خبرات إيرانية، ومن حزب الله اللبناني".