"كورونا" يصيب 6490 عراقياً و1548 كويتياً خلال الـ 24 ساعة الماضية

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الأردن سجلت 1548 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 577734 حالة

سجلت الكويت 1548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 225980 حالة، فيما سجلت 12 حالة وفاة ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة 1270 حالة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أنه تم تسجيل 1253 حالة شفاء من الإصابة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 210024 حالة.

وفي العراق بلغت الإصابات الجديدة المسجلة 6490 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 822095 إصابة، حيث أشارت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 14157 حالة, فيما تم تسجيل 4495 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 736747 حالة.

وسجلت المملكة الأردنية 6444 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 577734 إصابة، حيث أوضحت وزارة الصحة، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 468037 حالة شفاء بعد تسجيل 4144 حالة تعافي إضافية، كما سجلت 97 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 6374 حالة.