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أفغانستان تدين محاولات استهداف بالطائرات المفخخة

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أفغانستان تدين محاولات استهداف السعودية بالطائرات المفخخة أفغانستان تدين محاولات استهداف بالطائرات المفخخة
أكدت وقوفها مع المملكة ضد من يحاول المساس بأمنها

أفغانستان تدين محاولات استهداف السعودية بالطائرات المفخخة

أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات المحاولات الإرهابية التي استهدفت جامعتي جازان ونجران والمدنيين في خميس مشيط، ومحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان عبر الطائرات المفخخة بدون طيار.

وأكدت أفغانستان رفضها التام لمحاولات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.


وجددت دعمها ووقوفها مع المملكة العربية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها ويستهدف مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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