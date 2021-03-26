أخبار عاجلة

بعيداً عن الملاعب الخضراء.. رجل يبتكر نسخة فريدة من الغولف في شوارع الأحياء الفقيرة -
أدنوك تطلق عقود "مربان" في أسواق العقود الآجلة.. فما أهميتها؟ -
تمتع بحرية الهواء الطلق من راحة سيارتك.. هكذا تكيف الكوريون الجنوبيون مع قيود السفر -
دراسة تحذّر.. ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام يهدد البصر -
تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 64.60 دولار للبرميل -
حائل.. سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية يتواصل حتى 8 مساء -
ضبط قائد شاحنة بنجران لسيره بسرعة عالية دون التقيد بمسار الشاحنات -
ميزة جديدة قد تجعل متصفّح Chrome في الهواتف أكثر أماناً -
مبحبش أكون تريند.. المطرب محمد رشاد وفاة أخى بعد سقوطه من البلكونة أصعب موقف بحياتى -
ابنة الشيخ أحمد حسن الباقورى أول ظهور إعلامى أمرنا بالاحتشام وتقوى الله وبلاش تنتقدونى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اليمنية: مليشيا الحوثي لن تنصاع للسلام إلا بالضغط السياسي والعسكري

Print
الحكومة اليمنية: مليشيا الحوثي لن تنصاع للسلام إلا بالضغط السياسي والعسكري اليمنية: مليشيا الحوثي لن تنصاع للسلام إلا بالضغط السياسي والعسكري
قالت: تصعيدها بعد المبادرة دليل على ارتهانها لإيران

الحكومة اليمنية: مليشيا الحوثي لن تنصاع للسلام إلا بالضغط السياسي والعسكري

أكدت اليمنية أن تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران هجماتها الإرهابية على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة بعد أيام من طرح المبادرة السعودية يؤكد موقفها الحقيقي من السلام وارتهانها للأجندة الإيرانية‏.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني إن "الهجمات الإرهابية ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وآخرها محاولة الاستهداف الفاشلة لجامعتي جازان ونجران، ومحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، تمثل تهديدا جديا لأرواح المدنيين وأمن وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي".

وأشار الوزير "الإرياني" في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن هذه الهجمات تؤكد أن مليشيا الحوثي لن تنصاع لمتطلبات السلام إلا عبر تكثيف الضغوط السياسية والعسكرية، وفرض عقوبات دولية عليها ومحاكمة قيادتها باعتبارهم مجرمي حرب‏.


وطالب المسؤولُ اليمني المجتمعَ الدولي بالنهوض بمسؤولياته في مواجهة الأنشطة الإرهابية وحماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ووقف السياسات التدميرية الإيرانية، ووضع حد لمساعيها تقويض الحلول السلمية للأزمة، وإطالة أمد الحرب والانقلاب، دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية المتردية لملايين اليمنيين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
منع موائد رمضان والاعتكاف وحظر سرادقات العزاء والاحتفالات.. قرارات عاجلة من الحكومة لمحاصرة كورونا

منع موائد رمضان والاعتكاف وحظر سرادقات العزاء والاحتفالات.. قرارات عاجلة من الحكومة لمحاصرة كورونا

المملكة المتحدة ترحب بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

المملكة المتحدة ترحب بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

المسند: كتلة باردة تتوغل في أجواء السعودية ذروتها السبت والأحد

المسند: كتلة باردة تتوغل في أجواء السعودية ذروتها السبت والأحد

المملكة المتحدة ترحب بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

المملكة المتحدة ترحب بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

شبكة عيون الإخبارية