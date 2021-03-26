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96 وفاة و8433 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

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96 وفاة و8433 إصابة بفيروس كورونا في الاردن 96 وفاة و8433 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (8433) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (571,290) حالة.

• سُجّلت (96) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6277) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (18.06%)، مقارنة مع (18.96%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (46,699) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,664,285) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (7705) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (463,893) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (101,120) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (479) حالة، فيما غادرت (321) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3426) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 75%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 36%

إقليم الوسط:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 73%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 77%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 43%

إقليم الجنوب:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 34%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 34%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 28%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (3469) في محافظة العاصمة عمّان.

- (1383) في محافظة إربد، منها (164) في الرمثا.

- (1255) في محافظة الزرقاء.

- (426) في محافظة البلقاء.

- (334) في محافظة الكرك.

- (274) في محافظة جرش.

- (274) في محافظة عجلون.

- (269) في محافظة مأدبا.

- (265) في محافظة المفرق.

- (225) في محافظة العقبة.

- (186) في محافظة الطفيلة.

- (73) في محافظة معان، منها (15) في البترا.

جي بي سي نيوز

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