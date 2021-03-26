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شرطة الرياض تعتقل مواطنين ارتكبا جرائم سرقة منازل ومدارس ومتاجر

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شرطة الرياض تعتقل مواطنين ارتكبا جرائم سرقة منازل ومدارس ومتاجر شرطة الرياض تعتقل مواطنين ارتكبا جرائم سرقة منازل ومدارس ومتاجر
قدرت قيمة المسروقات بـ450 ألف ريال

شرطة الرياض تعتقل مواطنين ارتكبا جرائم سرقة منازل ومدارس ومتاجر

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين في العقد الثاني من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، في عدد من أحياء الرياض.


وأشار إلى أن الجرائم تمثلت في اقتحام منازل ومدارس ومتاجر والاستيلاء على ما تحويه من أموال وأجهزة إلكترونية ومجوهرات، والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.

وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ (450,000) ريال، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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