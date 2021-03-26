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"ناصر توفيق": لا أستبعد إغلاق المساجد في ظل ارتفاع إصابات كورونا

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"ناصر توفيق": لا أستبعد إغلاق المساجد في ظل ارتفاع إصابات كورونا "ناصر توفيق": لا أستبعد إغلاق المساجد في ظل ارتفاع إصابات كورونا
دعا لضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.. والحذر من "الطمأنينة الزائدة"

أكد أستاذ التخدير والعناية المركزة بجامعة الملك سعود الدكتور ناصر توفيق، أنه لا يستبعد قرار منع الصلاة بالمساجد في ‫رمضان مع استمرار ارتفاع إصابات كورونا في المملكة.

وقال في تصريحات له عبر قناة "": "لن أستغرب أن يصدر قرار بمنع الصلاة في المساجد، فلا نريد أن نُمنع من الذهاب إلى المساجد لفترة طويلة"، داعياً إلى الالتزام بشكل وأن يكون الجميع على قدر المسؤولية.

من جانبه أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور وائل باجهموم، أن الطمأنينة الزائدة لدى المتطعمين تؤدي إلى خطر أكبر لانتقال ، مضيفًا: "لن نصل إلى الأوضاع الطبيعية بسرعة، فلا بد من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعدم الإهمال إلى أن يتم إعلان انتهاء الوباء".

وقال: "على من تلقى اللقاح الالتزام، وكل ما أخشاه أن تكون هناك طمأنينة زائدة غير طبيعية لبعض مَن أخذ اللقاح، وهذا يؤدي إلى خطر أكبر في انتقال العدوى".


وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الجمعة 26 مارس 2021، تسجيل 510 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 387292 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 372 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 376203 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6637 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4452، والحالات الحرجة 630 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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