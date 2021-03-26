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شاهد.. لقطات تعرضها "الدفاع" لإسقاط وتدمير "مسيرات حوثية مفخخة"

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محاولة للميليشيات لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية

شاهد.. لقطات تعرضها

عرضت وزارة الدفاع ، لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات دون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

يأتي ذلك فيما أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، في وقت لاحق من اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير الدفاعات السعودية صاروخاً باليستياً، أطلقته الميليشيات الحوثية تجاه نجران.

وكان "تحالف دعم الشرعية في اليمن" قد أعلن الخميس عن اعتراض وتدمير 8 مسيرات مفخخة، أُطلقت لاستهداف المدنيين في السعودية.

كما أعلن "التحالف" عن إطلاق الميليشيا لصاروخ بالستي من صنعاء وسقوطه بعد الإطلاق في محافظة الجوف، مشيرًا إلى أن الميليشيا حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران.

شاهد.. لقطات تعرضها

شاهد.. لقطات تعرضها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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