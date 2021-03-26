أخبار عاجلة

بعيداً عن الملاعب الخضراء.. رجل يبتكر نسخة فريدة من الغولف في شوارع الأحياء الفقيرة -
أدنوك تطلق عقود "مربان" في أسواق العقود الآجلة.. فما أهميتها؟ -
تمتع بحرية الهواء الطلق من راحة سيارتك.. هكذا تكيف الكوريون الجنوبيون مع قيود السفر -
دراسة تحذّر.. ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام يهدد البصر -
تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 64.60 دولار للبرميل -
حائل.. سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية يتواصل حتى 8 مساء -
ضبط قائد شاحنة بنجران لسيره بسرعة عالية دون التقيد بمسار الشاحنات -
ميزة جديدة قد تجعل متصفّح Chrome في الهواتف أكثر أماناً -
مبحبش أكون تريند.. المطرب محمد رشاد وفاة أخى بعد سقوطه من البلكونة أصعب موقف بحياتى -
ابنة الشيخ أحمد حسن الباقورى أول ظهور إعلامى أمرنا بالاحتشام وتقوى الله وبلاش تنتقدونى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التأهيل المهني" بالرياض يحقق التمكين الوظيفي لـ60 متدرباً من ذوي الإعاقة

Print
"التأهيل المهني" بالرياض يحقق التمكين الوظيفي لـ60 متدرباً من ذوي الإعاقة "التأهيل المهني" بالرياض يحقق التمكين الوظيفي لـ60 متدرباً من ذوي الإعاقة
من خلال 9 أقسام تدريبية.. لإلحاقهم بسوق العمل

قدّم قسم التأهيل المهني بمركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال الفترة الأخيرة الماضية، خدمات التدريب والتمكين الوظيفي لـ60 متدرباً من ذوي الإعاقة، بعد قياس قدراتهم وتهيئتها وتوجيهها للعمل بحرفة أو مهنة توافق رغباتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، أن مركز التأهيل المهني بالرياض يحتوي على 9 أقسام مهنية "الكهرباء، السكرتارية، صيانة الأجهزة الذكية، الحاسب الآلي، الحاسب الآلي للمكفوفين، التجليد، السنترال، الزراعة، التدريب الخارجي" تختلف مدتها ما بين ستة أشهر إلى سنة كاملة، وينضم إليها المستفيد من ذوي الإعاقة بعد معرفة ميوله وتزويده بالمهارات التي تمكنه من البدء في التدريب المنتظم، والذي يحصل خلاله على مكافأة شهرية وأجهزة معينة حسب الاحتياج وبطاقات تخفيض الركاب، بالإضافة إلى تأمين ملابس التدريب وجميع المستلزمات الضرورية الأخرى.

ولفت إلى أن المركز يساعد المتدرب في الحصول على عمل مناسب بعد التخرج في حدود الإمكانات، ويدعم المشروعات الفردية وفق ضوابط محددة.

يُذكر أن قسم التأهيل المهني للذكور بالرياض يستقبل المتدربين من ذوي الإعاقة الجسمية أو العقلية أو السمعية أو النفسية أو البصرية، شرط أن يكون سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 15 سنة ولا يتجاوز 45 سنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دراسة تحذّر.. ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام يهدد البصر

دراسة تحذّر.. ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام يهدد البصر

تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 64.60 دولار للبرميل

تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 64.60 دولار للبرميل

حائل.. سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية يتواصل حتى 8 مساء

حائل.. سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية يتواصل حتى 8 مساء

ضبط قائد شاحنة بنجران لسيره بسرعة عالية دون التقيد بمسار الشاحنات

ضبط قائد شاحنة بنجران لسيره بسرعة عالية دون التقيد بمسار الشاحنات

شبكة عيون الإخبارية