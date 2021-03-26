"منيرة المطيري" أول سعودية تفوز بجائزة "جراهام كلاك"

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قيمتها 5 آلاف يورو.. وتهتم بزارعي القوقعة

حصلت الشابة السعودية منيرة بنت نايف المطيري، إحدى طالبات برنامج السمع بجامعة الملك سعود، على المركز الأول بجائزة "جراهام كلاك" لزارعي القوقعة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وبهذا الإنجاز الوطني فإن اللوحة الشرفية تزينت عالمياً بأول سعودية تحققها من الجنسين.

ومنحة "جراهام كلارك" الدراسية من "كوكلير" متوفرة لجميع مستخدمي غرسة " Nucleus حول العالم، وتتم مساعدة الفائزين بالمنحة الدراسية مادياً لإكمال تعليمهم العالي في جامعة أو كلية أو مؤسسة معترف بها، والجائزة (€ 5000 لكل فائز) تدفع على دفعتين، 2500 يورو عند إعلان الفائز، و2500 يورو بعد مرور عام.

والبروفيسور "كلارك" أستاذ في قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة في جامعة ملبورن بأسترالیا، ويعود الفضل لأعماله وبحوثه الرائدة في اختراع أول قوقعة صناعية متعددة القنوات الأذن الإلكترونية، والتي تم تشغيلها في عام 1978 وأول عملية زرع غرسة Nucleus في عام 1982 ضمن التزامه الدائم لإيجاد حل لضعاف السمع الذي قد أدى إلى ثورة، ليس فقط لأولئك الذين يعانون من فقدان السمع الشديد، ولكن أيضًا لعائلاتهم وأصدقائهم.

وتضم القائمة الذهبية للفائزين بالجائزة منذ انطلاقها كلًّا من:

الفائزة في عام 2015 الدكتورة ندى السيد سامي.

الفائز في عام 2016 السيد يحيى محمود.

الفائزة في عام 2017 السيدة سمر جمال بليل.

الفائزَين في عام 2018: الدكتورة إسراء البابلي، والسيد علي دهغان.

الفائزة في عام 2019 الآنسة أماني بن علي.

الفائزَين في عام 2020: الآنسة ريم أحمد، والآنسة منيرة نايف المطيري.