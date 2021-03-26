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"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

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"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط "التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
أكد أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنية والأعيان

\\\\\أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة من دون طيار، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط.


وقال التحالف: إنه "تمكن من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط".

وأشار إلى استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مضيفا: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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