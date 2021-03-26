104 وفيات و 9130 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

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جى بي سي نيوز :- سجِّلت (9130) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (562,857) حالة.

• سُجّلت (104) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6181) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (18.96%)، مقارنة مع (19.7%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (48,151) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,617,586) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (8300) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (456,188) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (100,488) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (514) حالة، فيما غادرت (374) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3372) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 49%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 72%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 35%

إقليم الوسط:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 70%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 76%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 47%

إقليم الجنوب:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 36%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 31%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (3627) في محافظة العاصمة عمّان.

- (1383) في محافظة الزرقاء.

- (1375) في محافظة إربد، منها (107) في الرمثا.

- (664) في محافظة البلقاء.

- (391) في محافظة العقبة.

- (338) في محافظة المفرق.

- (310) في محافظة الكرك.

- (265) في محافظة عجلون.

- (224) في محافظة مأدبا.

- (196) في محافظة جرش.

- (181) في محافظة الطفيلة.

- (176) في محافظة معان، منها (38) في البترا.