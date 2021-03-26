مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات

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تضمنت "لنجعلها صفر" و"صديق البيئة" و"جدد نشاطك" واستمرت لمدة شهر

اختتم مركز حي الشرائع ونادي النشامى التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، مساء الخميس، المبادرات الثلاث لنجعلها صفر وصديق البيئة وجدد نشاطك والتي استمرت لمدة شهر في الممشى بمواقف حجز السيارات.

وتفصيلاً، بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب عمران الأنصاري ثم كلمة ترحيبية لمدير مركز حي الشرائع صالح الزهراني رحب فيها بالحضور ثم ألقى مدير البيئة بمكتب وزارة البيئة والزراعة بالعاصمة المقدسة عبدالرحمن السالمي كلمة بمناسبة أسبوع البيئة وبعد ذلك كلمة رئيس مجلس إدارة مركز حي الشرائع إبراهيم شعيب الثقفي تحدث فيها عن المبادرات الثلاث وتفاعل الجمهور ورواد الممشى في حجز الشرائع معها حيث وجدت تجاوباً كبيراً من المواطنين والمقيمين.

وفي الختام تم تكريم الجهات الحكومية المشاركة والمتفاعلة مع المبادرات بلدية الشرائع الفرعية ومكتب وزارة البيئة والزراعة والإعلاميين من محرري الصحف والسنابيين والمتطوعين من الشباب والمتطوعات حيث قدم الدروع والشهادات للمكرمين عمدة الشرائع الشرقية صلاح الرويس ورئيس مجلس إدارة المركز إبراهيم الثقفي ومدير الدفاع المدني بالشرائع المقدم مهندس محمد العبود ومدير مركز الحي صالح الزهراني.

وفي نهاية الحفل شكر عضو مجلس إدارة مركز حي الشرائع حجب العصيمي الجهات الحكومية المتفاعلة والإعلاميين الذين قاموا بتغطية المبادرات والفعاليات المصاحبة لها خلال الأيام الماضية والجمهور على حسن تجاوبه وتفاعله مع هذه المبادرات التي تعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.