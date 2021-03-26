الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا

★ ★ ★ ★ ★

خصص مكافاة 10 آلاف دولار لمَن يُدلي بمعلومات تساعد في استعادتها

يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي " FBI " عن سيوف سعودية سرقت قبل 43 عاماً من مكتبة ترومان الرئاسية في ولاية ميزوري.

وخصص "FBI" مكافاة مالية قدرها عشرة آلاف دولار لمن يدلي عن معلومات تساعد في استعادة ثلاثة سيوف وخنجرين حصلت عليها الولايات المتحدة هدية من السعودية وإيران، وتقدر قيمتها الإجمالية في الوقت الحالي بمليون دولار.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان صحفي إن السيوف والخنجرين سرقوا من مكتبة ترومان الرئاسية بميزوري، مشيراً إلى أن السرقة لم تستغرق سوى دقائق.

وكانت مكتبة ترومان الرئاسية تعرضت للسرقة في 24 مارس 1978، حيث توقفت سيارة بالقرب من البوابة الجنوبية للمكتبة واقتحم شخصان المبنى وحطموا صندوق عرض وقاموا بسرقة السيوف والخنجرين وفروا من النافذة.