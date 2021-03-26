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"الحجرف" يدين إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

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"الحجرف" يدين إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية "الحجرف" يدين إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية
أشاد بيقظة وكفاءة قوات التحالف بقيادة المملكة في التصدي لكل الاعتداءات

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الخميس, إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية مسيرات مفخخة باتجاه جنوب المملكة العربية ، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد الحجرف أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، التي تأتي بعد إعلان المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، لتعكس تحدي ميليشيات الحوثي الإرهابية السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد الدكتور الحجرف بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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