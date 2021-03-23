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جي بي سي نيوز :- أفادت مصادر إعلامية بأن والدة رجل الأعمال السوري “رامي مخلوف”، ابن خال رأس النظام “بشار الأسد” غادرت الأراضي السورية.

وبحسب صحيفة “المدن” اللبنانية أن والدة رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، تصل الاحد إلى موسكو للاقامة الدائمة عند ولديها إيهاب وحافظ اللذين يحملان الجنسية الروسية، ويقيمان منذ زمن في موسكو.

ويأتي رحيل والدة مخلوف، بعد أسابيع من وفاة زوجها محمد مخلوف في أحد مستشفيات دمشق إثر إصابته بفيروس كورونا، وبعد أشهر من خروج خلاف حاد جداً بين نجلها رامي، وبشار الأسد، إلى العلن، كشف تدهور العلاقة بينهما.



وكان مخلوف ظهر في مقاطع مصورة على صفحته الشخصية على "فايسبوك"، وكتب منشورات، هاجم فيها النظام السوري وهدّد الأسد، بعد التضييق الكبير الذي تعرض له، والسيطرة على أمواله وممتلكاته وعلى رأسها شركة "سيرتيل" التي يرأس مجلس إدارتها، وتدرّ عليه مليارات الليرات سنوياً.



وقبل الخلاف بين مخلوف والأسد، كان رامي يُعتبر الواجهة المالية لآل الأسد، وجمع ثروات كبيرة من خلال الأعمال التي وكلّه بها آل الأسد، وكان داعماً للنظام، ومع بدء الحرب السورية أسّس ميليشيات ساهمت في قتل السوريين وتعزيز سلطة بشار الأسد، قبل أن ينقلب الآخير عليه.



وسُجل آخر ظهور لرامي مخلوف في منشور على "فايسبوك" بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير، تحدث فيه عن سرقة أموال الفقراء، في إشارة إلى حجر أموال شركة "راماك" التي تُعتبر واجهته ل"الأعمال الخيرية"، ويستخدمها في تمويل الميليشيات التي أنشأها.



وفي وقت سابق، كان رامي مخلوف محط سخرية من السوريين، بعد سلسلة منشورات تحدث فيها عن تغيير الأوضاع بالدعاء، وعن اقتراب يوم القيامة وظهور المخلص، وتحدث عن أحداث ستقع في 2021، مضيفاً أن تحقّقها سيعني نهاية العالم.

وكالات