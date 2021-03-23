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"مدير سياحة عسير" يزور ظهران الجنوب القديمة ويستعرض طرازها العمراني

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اطلع على المبادرات والمشروعات ويوقع شراكة مع البلدية والمجلس البلدي

زار مدير عام فرع وزارة السياحة بمنطقة عسير المهندس عبدالعزيز آل غانم اليوم بلدة ظهران الجنوب القديمة، حيث كان في استقباله رئيس المجلس البلدي بالمحافظة عوض فرحان الوادعي ورئيس البلدية عوض سعيد آل سياف وأعضاء جمعية بلدة ظهران الجنوب القديمة.

وأطلع رئيس البلدية عوض آل سياف لمدير السياحة بعسير على المبادرات والمشروعات التي تنفذها البلدية وفق توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

كما استمع "آل غانم" وفريقه المرافق إلى لمحة تاريخية عن البلدة من عضو مجلس البلدة محمد مهاوش وبعض الأحداث التاريخية التي شهدتها.

واستعرض عضو جمعية البلدة المهندس محمد يحيى الوادعي التقسيم الهندسي والطراز العمراني للبلدة وروعة البناء ومتانته وقوته.

فيما كشف رئيس المجلس البلدي عوض فرحان أن الزيارة خرجت بعدة نتائج أهمها توقيع مذكرة شراكة بين فرع وزارة السياحة بعسير والمجلس البلدي والبلدية ومجلس جمعية البلدة القديمة تقوم على الدعم الكامل وفق الإجراءات النظامية من قِبل وزارة السياحة للمحافظة على هذا الإرث التاريخي المهم وحفظ العادات والتقاليد التي تشتهر بها المحافظة في مختلف مجالات الحياة وكذا تنفيذ الفعاليات والأنشطة والبرامج داخل البلدة وتسهيل اعتماد مجلس جمعية البلدة رسميًا والمساهمة في الحصول على قروض لتنفيذ المشروعات داخل البلدة من خلال الصناديق الخاصة.

وأعرب "آل غانم" في الختام عن سعادته وشكره لأهالي البلدة على ما وجده من تعاون تام في إعادة الحياة لدور وقصور وأزقة وشوارع البلدة وقال إن بلدة ظهران الجنوب القديمة تعد من أهم المواقع التراثية والسياحية على مستوى منطقة عسير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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