بلاغ مواطن يقود أمانة عسير لضبط مقهى مُخالف يُقدّم الشيشة مساء بالخفاء

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يستقبل الزبائن من الأبواب الخلفية .. وتم إغلاقه وفرض العقوبة النظامية

ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلةً بإدارة الرقابة المسائية خلال جولاتها التفتيشية أحد المقاهي بمدينة أبها يُقدّم الشيشة والمعسلات، وذلك بعد بلاغ مواطن بمخالفة المقهى لأوامر الإغلاق التي جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستقباله لعملائه خلال هذه الفترة.

وتفصيلاً، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الفرق الرقابية المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير باشرت بلاغ أحد المواطنين عن مقهى خالف قرار منع تقديم الشيشة والمعسل باستقباله لعملائه بطرق ملتوية وتقديم الطلبات بداخله.

وأكد "الحميدي" أن فرق الرقابة المسائية رصدت المقهى بعد متابعته والتحقّق من أنه كان يقوم باستقبال الزبائن من الأبواب الخلفية وداخل غرف مغلقة بعيدًا عن أنظار الرقابة لتقديم الشيشة والمعسلات لهم، مشيرًا إلى أنه تم ضبط عدد عمالة المقهى والتحفظ على المضبوطات والتي يظهر عليها وعلى المكان سوء النظافة وسوء الأدوات إضافة إلى عددٍ من المخالفات الصحية والنظامية الأخرى.

وأضاف "الحميدي" أنه تم إغلاق المقهى فور ضبطه واتُخذت بحقه العقوبات النظامية في حدها الأعلى، مفيدًا بأنه تمت إحالة الموقع إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

وشدد على أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات بحق كل مَن يتجاوز الأنظمة والتعليمات الصادرة مع المتابعة المستمرة لهذه الأنشطة والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، مهيبًا بالجميع، كل فيما يخصه تجاه هذا الوباء، بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات المعنية حفاظًا على صحة الجميع واستشعارًا بالمسؤولية والامتثال للإجراءات والتدابير الصحية والوقائية وعدم مخالفتها، وكذلك التواصل من خلال 940 لرفع البلاغات والملاحظات على هذه الأنشطة التي تُخالف الأوامر الصادرة.