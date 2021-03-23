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الأخضر يواصل تدريباته في مرسول بارك.. استعداداً للقاء الكويت

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الأخضر يواصل تدريباته في مرسول بارك.. استعداداً للقاء الكويت الأخضر يواصل تدريباته في مرسول بارك.. استعداداً للقاء الكويت

الأخضر يواصل تدريباته في مرسول بارك.. استعداداً للقاء الكويت

واصل السعودي الأول اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقام حالياً في العاصمة الرياض استعداداً لمواجهة منتخب الكويت ودياً، ومنتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري.


وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب مرسول بارك"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، تلا ذلك تمرين التمرير بعدها طبقت تمارين تكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بمناروة على ثلثي مساحة الملعب.


ويواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة 30 : 6 مساءً على "ملعب مرسول بارك" في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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