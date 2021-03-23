بالصور .. محافظ "العارضة" يدشن فعاليات أسبوع البيئة 2021

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يستهدف الحفاظ على التوازن البيئي والحد من التلوث

دشن محافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخر اليوم أسبوع البيئة 2021 والذي يُقام تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة من أجل رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتفعيل دور المؤسسات ومختلف الجهات في الحفاظ على البيئة ورفع مسؤولية الأفراد تجاهها وأثر ذلك على حياتهم المساهمة في الحد من التلوث البيئي والحفاظ على التوازن البيئي . وشارك "ابن منيخر" والحضور في زراعة الأشجار سواء العطرية منها "الكادي" وغيرها من النباتات إذانًا بالتدشين وأشاد بدور مكتب ‫وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة والجهات المشاركة نظير جهودهم المميزة في تفعيل هذا الأسبوع.

فيما تعمل القطاعات الحكومية على تفعيل هذا الأسبوع وذلك بإقامة النشاطات التوعوية في مجال الحفاظ على البيئة من خلال زرع المساحات الخارجية في أفنية المدرس والجامعات والجهات الحكومية بالنبات المحلي وتوزيع النباتات على الطلاب للاعتناء بها، وتشجيعهم على الأنشطة المتعلقة بإعادة التدوير، وإقامة الورش التفاعلية والندوات في الجامعات للمعلمين والمعلمات وطلاب المدارس وتفعيل دور مجالس الطلاب التوعوية والرحلات الميدانية لتنظيف الشواطئ والمنتزهات البرية والحدائق.

يُشار إلى أسبوع البيئة هو برنامج توعوي خاص بالبيئة يتم تفعيله سنويًا تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة وتتعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات البيئة للمشاركة في نشاطاته منذ عام 1976م تحت مسمى أسبوع الشجرة، حتى أصدر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل المسمى إلى أسبوع البيئة ضمن الإستراتيجية الوطنية للبيئة في 8 مايو 2018.