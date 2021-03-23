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﻿رسميًا ..الوحدة يعين اليوناني جيورجوس دونيس مدربًا للفريق

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﻿رسميًا ..الوحدة يعين اليوناني جيورجوس دونيس مدربًا للفريق ﻿رسميًا ..الوحدة يعين اليوناني جيورجوس دونيس مدربًا للفريق

﻿رسميًا ..الوحدة يعين اليوناني جيورجوس دونيس مدربًا للفريق

أعلن نادي الوحدة، يوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع المدرب اليوناني جيورجوس دونيس، وذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للأردني محمود الحديد الذي تمت إقالته عقب الخسارة برباعية أمام العين في الجولة الماضية للدوري، دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وسبق وأشرف دونيس "51 عامًا" على تدريب الهلال خلال الفترة من 2015 إلى 2016، وحقق معهم لقبي كأس الملك والسوبر.
وسيعود المدرب اليوناني إلى الملاعب بعد خمسة أعوام قضاها في عدة دوريات مختلفة، علمًا بأنه كان قد أشرف على تدريب الشارقة الإماراتي بعد الهلال.
ويحتل الوحدة المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري السعودي، ويملك 27 نقطة من 25 مباراة، حيث يصارع على تجنب الهبوط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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