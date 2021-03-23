المسحل يجتمع بلاعبي الأخضر الأولمبي .. في معسكر الرياض

★ ★ ★ ★ ★

أثنى على الانضباطية العالية التي ظهر عليها اللاعبون

اجتمع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بلاعبي ومنسوبي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم الثلاثاء في مقر إقامة المنتخب بالرياض، على هامش المعسكر خلال فترة أيام (FIFA) والذي يمتد حتى الثلاثين من الشهر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.



وأثنى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على الانضباطية العالية التي ظهر عليها لاعبو المنتخب الوطني خلال المعسكرين السابقين، مشيدًا بحرصهم واهتمامهم الكبيرين على الظهور بالشكل الأمثل خلال تمثيل الوطن، ومتمنيًا لهم التوفيق في بقية مراحل الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020.

على الصعيد الميداني، واصل لاعبو "الأخضر" اليوم تدريباتهم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، في حصة تدريبية هدفت تكتيكيًا إلى البناء من الخلف تحت الضغط العالي من خلال تمارين على التمرير، ثم مناورة على ثلثي مساحة الملعب.

ويواصل المنتخب السعودي، غدًا الأربعاء، تدريباته بحصة تمام الرابعة والنصف مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند مطلع العام الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.