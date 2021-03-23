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"التجارة" تشهِّر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات

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"التجارة" تشهِّر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات "التجارة" تشهِّر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات

شهرت وزارة التجارة بشركة تختص في تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بمدينة عرعر بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات وعدم التقيد بالمدة النظامية المحددة للتخفيضات وعدم بيان مقارنة الأسعار قبل وبعد التخفيض.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بعرعر والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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