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ترحب بمبادرة لإنهاء النزاع في اليمن

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روسيا ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء النزاع في اليمن ترحب بمبادرة لإنهاء النزاع في اليمن
دعت كل الأطراف لدراستها بدقة

روسيا ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء النزاع في اليمن

أعربت اليوم (الثلاثاء) عن ترحيبها بمبادرة السلام الجديدة، التي تقدمت بها لإنهاء الحرب في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقله "روسيا اليوم": "كنا ولا نزال ندعو إلى إنهاء المواجهة العسكرية المستمرة في اليمن بأسرع وقت ممكن مع ضمان الاستقرار المستدام والتوافق الوطني في هذا البلد. وننطلق من أن تحقيق تسوية شاملة وطويلة الأمد لهذا النزاع ممكن بناء على أخذ مصالح كل القوى السياسية البارزة في اليمن بعين الاعتبار بطريقة مناسبة".

ودعت كل أطراف النزاع إلى دراسة مقترحات المبادرة السعودية بشكل دقيق وكامل.

وأكدت الوزارة عزمها مواصلة دعم الجهود المناسبة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني باليمن، مارتين غريفيث، لإحلال السلام في اليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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