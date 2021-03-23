"الحل في التخلص من نظامه الفاشل".. المعارضة التركية تحمل "أردوغان" مسؤولية انهيار العملة

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اعتبرته "أظهر عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل"

‬اتهمت المعارضة التركية الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم (الثلاثاء)، بأنه "أظهر عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل وتسبب في انخفاض قيمة الليرة التركية إثر إقالته محافظ البنك المركزي بعد زيادة أسعار الفائدة".

ونقلت "رويترز" عن رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، أن على الحكومة تقليل هدر الإنفاق، وتعزيز الانضباط المالي، وإنهاء التدخل في مؤسسات مثل البنك المركزي، وأن تبدأ بالتراجع عن قرار تعيين المحافظ الجديد شهاب قوجي أوغلو.

من ناحيتها، ذكرت رئيسة الحزب الصالح ميرال أكشينار، أن تركيا ليس لديها مشاكل في الاقتصاد الكلي، ولكن لديها مشاكل تتعلق بسياسات "أردوغان".

وقالت "أكشينار": "تركيا تدفع ثمن قرارات أردوغان الطائشة والمتهورة، مع ارتفاع أسعار الفائدة والبطالة والتضخم".

أضافت: "إن الحل يكمن في التخلص على الفور من هذا النظام الفاشل والعودة إلى نظام ديمقراطي برلماني".

ودعت رئيسة الحزب الصالح إلى التراجع عن تعديلات عام 2018 التي ركزت السلطة في قبضة رئيس الدولة.