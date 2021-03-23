أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان -
مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست" -
‏شاهد .. تجربة حية تكشف استغلال معارف وهمية للفتيات لإصدار رخص قيادة -
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استمرار مناورات "الفلك4" بين القوات البحرية والسودانية

Print
في إطار تنفيذ التمارين المشتركة بين البلدَيْن

استمرار مناورات

يواصل اليوم التمرين البحري السعودي - السوداني الثنائي المختلط "الفلك4"، الذي يُنفَّذ بقاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي بين القوات البحرية الملكية ممثلة بالأسطول الغربي، والقوات البحرية السودانية، مناوراته؛ وذلك في إطار تنفيذ التمارين المشتركة بين البلدَيْن.

وأوضح قائد التمرين، العميد البحري الركن هزاع بن قطيم المطيري، أنه جرى تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة، شملت تنفيذ إجراءات ممارسة حق الزيارة والتفتيش على السفينة المشتبه بها، والتدريب على القتال في المناطق المبنية واقتحام المباني، والتدريب على مهارة الرماية بالسلاح الرئيسي والثانوي، وتنفيذ الدوريات القتالية‏. مبينًا أن هذه التدريبات نفّذتها وحدات من المشاة البحرية ووحدات القوات البحرية الخاصة من الجانبَيْن.

يُذكر أن مناورات التمرين البحري السعودي - السوداني الثنائي المختلط "الفلك4" انطلقت الأحد الماضي في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.

استمرار مناورات

استمرار مناورات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ولي العهد يبحث مع رئيس "سيادي السودان" مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط "

ولي العهد يبحث مع رئيس "سيادي السودان" مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط "

ولي العهد يبحث مع رئيس "سيادي السودان" مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط "

ولي العهد يبحث مع رئيس "سيادي السودان" مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط "

ولي العهد يبحث مع أمير قطر مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط"

ولي العهد يبحث مع أمير قطر مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط"

ولي العهد يبحث مع ملك البحرين مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

ولي العهد يبحث مع ملك البحرين مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

شبكة عيون الإخبارية