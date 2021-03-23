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أمير عسير يوجِّه الشرطة بالقبض على شاب علَّق على مباراة بين ناديَيْن رياضيَّيْن

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أمير عسير يوجِّه الشرطة بالقبض على شاب علَّق على مباراة بين ناديَيْن رياضيَّيْن أمير عسير يوجِّه الشرطة بالقبض على شاب علَّق على مباراة بين ناديَيْن رياضيَّيْن
أمر بإحالته للنيابة بعد تعليقه الذي احتوى على كلمات مثيرة للعصبية والقبلية

أمير عسير يوجِّه الشرطة بالقبض على شاب علَّق على مباراة بين ناديَيْن رياضيَّيْن

وجَّه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، شرطة المنطقة بالقبض على شاب؛ علّق على مباراة بين ناديَيْن رياضيَّيْن بكلمات تثير العصبية والقبلية، وأمر بإحالته للنيابة العامة.

وتفصيلاً، أصدرت إمارة منطقة عسير بيانًا، قالت فيه: "إنه وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، فقد وجَّه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، شرطة المنطقة باتخاذ الإجراءات النظامية في حق شاب؛ علّق على مباراة بين ناديَيْن رياضيَّيْن من المنطقة، بما فيه إثارة للعصبية القبلية، وإحالته إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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