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تحديد هوية مُطلق النار في المركز التجاري بولاية كولورادو الأمريكية

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تحديد هوية مُطلق النار في المركز التجاري بولاية كولورادو الأمريكية تحديد هوية مُطلق النار في المركز التجاري بولاية كولورادو الأمريكية
عمره 21 عامًا ونفَّذ الهجوم ببندقية

تحديد هوية مُطلق النار في المركز التجاري بولاية كولورادو الأمريكية

أفاد مسؤولو تنفيذ القانون في ولاية كولورادو بأن المسلح المشتبه به في حادث إطلاق نار، وقع صباح أمس في مركز تجاري، يُدعى "أحمد العيسى"، ويبلغ من العمر 21 عامًا، ونفّذ الهجوم باستخدام بندقية، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به أصيب بنيران الشرطة، ومحتجز حاليًا، لكنها لم تكشف عن تفاصيل بشأن الدافع وراء إطلاق النار.

وأضافت بأنها تعرّفت على هويات جميع الضحايا، وأن أعمارهم تتراوح بين 20 و65 عامًا.

من جانبها، ذكرت صحف محلية أن البندقية المستخدمة في الحادث الذي أسفر عن مصرع 10 أشخاص من نوع "إيه آر-15"، وهو سلاح شائع جدًّا في الولايات المتحدة، ويُستخدم كثيرًا في إطلاق النار التي تشهدها البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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