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استشاري جراحة السمنة يتماثل للشفاء من ويوصي بأخذ اللقاحات

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استشاري جراحة السمنة يتماثل للشفاء من فيروس كورونا ويوصي بأخذ اللقاحات استشاري جراحة السمنة يتماثل للشفاء من ويوصي بأخذ اللقاحات
عبر تغريدة له وجه خلالها نصيحة محب لمتابعيه

استشاري جراحة السمنة يتماثل للشفاء من فيروس كورونا ويوصي بأخذ اللقاحات

طمأن رئيس لجنة التواصل بالجمعية لجراحة السمنة الاستشاري الدكتور نايف بن عبدالله العنزي الجميع بتماثله للشفاء عقب إصابته بفيروس كورونا، مقدماً نصيحة محب للجميع بضرورة أخذ اللقاحات لتوقي .

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه بتويتر قال فيها "الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه، أتماثل للشفاء بعد الإصابة بفيروس كورونا تم خروجي من العناية المركزة إلى الجناح واليوم إلى المنزل.

وقدم الدكتور نايف العنزي الشكر لكل من اتصل ولمن سأل، شكراً لدعواتكم الطيبة التي لازمتني أثناء هذه الأزمة.

ووجه الدكتور " العنزي " نصيحة محب : بادروا بأخذ اللقاح ولاتتأخروا، مختتماً - تغريدته بالدعاء قائلاً: " حفظكم الله من كل مكروه".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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