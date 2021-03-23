أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان -
مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست" -
‏شاهد .. تجربة حية تكشف استغلال معارف وهمية للفتيات لإصدار رخص قيادة -
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المركزي" يرخّص لاثنتين من شركات التقنية المالية في مجال المدفوعات

Print
"المركزي" يرخّص لاثنتين من شركات التقنية المالية في مجال المدفوعات "المركزي" يرخّص لاثنتين من شركات التقنية المالية في مجال المدفوعات
لتقديم خدمات الفواتير التجميعية لتعزيز ودعم القطاع

‏‎أعلن البنك المركزي السعودي إصدار الترخيص لشركتين من شركات التقنية المالية الجديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهما: شركة الحلول الرقمية العالمية المالية لتقديم خدمات المدفوعات من خلال المحفظة الإلكترونية، وشركة عزم التقنية المالية لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة الفواتير التجميعية، ليبلغ بذلك عدد الشركات المرخص لها من قِبل البنك المركزي السعودي لتقديم خدمات المدفوعات 13 شركة، إضافة إلى حصول شركتين لخدمات المدفوعات على موافقة أولية.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التقنية المالية بالسماح بدخول أنشطة جديدة لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات للعمل تحت إشرافه، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره من متطلبات رقابية وإشرافية تتعلق بحوكمة الشركات، وإدارة المخاطر والالتزام، وحماية العملاء، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد البنك المركزي سعيه المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية بشكل سهل وآمن إلى جميع شرائح المجتمع.

كما أشار إلى أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرحة، حيث يمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني: www.sama.gov.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام

"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

شبكة عيون الإخبارية