"السديس" يدشّن مقرّ لقاحات كورونا لمنسوبي رئاسة الحرمين

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أشاد بجهود المملكة وقيادتها الرشيدة لمكافحة الجائحة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم، مقر لقاحات كورونا لمنسوبي الرئاسة.

جاء ذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير.

وأعرب الشيخ "السديس" عن سعادته بجهود المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة، ووزارة الصحة التي سعت بكل السبل لمكافحة الجائحة العالمية وخدمة الإنسان أولًا.

وقال: إن ذلك عبر اتخاذ قرارات حكيمة وإجراءات احترازية ووقائية، وكوادر طبية بذلت الغالي والنفيس في خدمة المواطن والمقيم في بلادنا الغالية، وكذلك من خلال توفير الجرعات الآمنة التي تلائم كل الفئات العمرية المختلفة، والتي تقي، بإذن الله، من الفيروس.

وأكد الشيخ "السديس" أن التعاون مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتعزيزًا لمستوى الوعي الصحي بأهمية اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وحرصًا على توفير أفضل سبل الوقاية والسلامة لمنسوبي الحرمين الشريفين.

من جانبه أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، خلال لقائه منسوبي وموظفي الرئاسة؛ أهمية تلقّي اللقاح؛ حرصًا على عدم نقل العدوى من خلال عملهم الميداني وقرب موسم رمضان المبارك، واستقبال المعتمرين والزوار لعام 1442هـ، كما حث "مطير" جميع شرائح المجتمع بضرورة تلقي اللقاح؛ لما له من فوائد كبيرة تسهم في تقليل الإصابات بين الأفراد، بإذن الله.