شاهد.. إمام وخطيب الحرم "بليلة" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا" بالطائف

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أثنى على جهود المملكة في توفيرها والحرفية العالية للكادر الصحي

تلقى إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور بندر بليلة، بعد عصر اليوم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس "كورونا" المستجد بالمركز الرئيسي للقاح كورونا بالطائف.

وأثنى الدكتور بندر، خلال تلقيه اللقاح، على جهود المملكة العربية السعودية في توفير اللقاحات، وحرصها على أن تكون في مقدمة الدول الساعية إلى توفيره وتقديمه بالمجان لكل المواطنين والمقيمين.

وأشاد بالحرفية العالية للكادر الصحي بمركز اللقاح الرئيسي بالطائف، وسهولة إجراءات تلقي اللقاح التي تمت بكل يسر وسهولة في وقت قياسي؛ في ظل دور التنظيم والعمل المتكامل والتطبيق التام للإجراءات الاحترازية.