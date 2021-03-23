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تأجيل إعادة محاكمة ٣ متهمين في أحداث مجلس الوزراء لـ ١٤ أبريل

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تأجيل إعادة محاكمة ٣ متهمين في أحداث مجلس الوزراء لـ ١٤ أبريل تأجيل إعادة محاكمة ٣ متهمين في أحداث مجلس الوزراء لـ ١٤ أبريل

مصراوي Masrawy

03:34 م الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم جميعًا حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء، لجلسة 14 أبريل المقبل لسماع أقوال الشاهد الثالث.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور مصطفي أحمد ذكري وكيل النائب العام، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

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